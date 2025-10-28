Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.
Що відомо про дрон над Іспанією?
Підозрілий дрон літав поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту в Аліканте на південному сході Іспанії.
Аеропорт припиняв свою роботу на 2 години.
Перенаправити до ближніх аеропортів Валенсії, Мурсії, Пальма-де-Майорки та Барселони довелося 10 рейсів з Амстердама, Манчестера, Ліверпуля, Лондона, Парижа, Кракова тощо. Скасування рейсів вдалося уникнути.
Армія та поліція були повідомлені про невідомий дрон та розпочали розслідування, намагаючись визначити, звідки і ким він був запущений.
Дрони та російські літаки тероризують Європу
За останні кілька тижнів невідомі дрони та російські літаки неодноразово виявляли поблизу аеропортів низки європейських країн. Наприклад, останній із таких випадків був 17 жовтня в Естонії, де 2 невідомі дрони зафіксували біля військового містечка. Один із них вдалося збити, але уламків не знайшли.
Російські літаки також вчиняють провокації. Так, 23 жовтня 2 борти порушили повітряний простір Литви на 18 секунд, увійшовши з Калінінградської області. А 19 вересня 3 винищувачі залетіли у повітряний простір Естонії, де перебували 12 хвилин.
Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу зауважував, що якби їх збили, "то потім довго б не залітали".