Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, наголосивши на тому, що і великі за розміром, і маленькі безпілотники нестимуть небезпеку як в умовах гібридних війн, так і масштабних збройних агресій.

Дивіться також Навіть не наступного року: коли "Стіна дронів" запрацює у Європі

Чи готується Росія до нападу на Європу?

Військовий оглядач переконаний, що сьогодні сховатися від безпілотників – вкрай складно, навіть будучи за океаном. Тому що в різні країни їх можна доставити різними способами.

Громадянам країн, а також їх урядам варто ставитися серйозно до таких загроз. Слід готуватися в напрямку ППО, радіоелектронної боротьби, будівництва укриттів,

– зазначив Шарп.

Він зауважив на тому, що наразі офіційної інформації з боку Іспанії, що в її небі кружляли саме російські безпілотники немає, проте, якби таке підтвердження з'явилось, Шарп не виключає, що це могла б бути спроба перевірити Росією на міцність Захід, створити напружену ситуацію в суспільстві. Крім того, створити відчуття, що якщо певна країна допомагає Україні чи жорстко налаштована проти Росії, то на неї очікуватимуть наслідки.

Як підсумував військовий оглядач, Росія сьогодні грає у гібридні війни, залякування, шантаж і це інколи спрацьовує.

"Велику ескалацію, тобто напад, на країни Європи Росія зараз ніяк не готує, це абсурд. В Росії не вистачає сил, аби захопити місто Покровськ, про яку Європу може мовитися? Тим більше, що Європа – це НАТО, набагато сильніша структура, ніж Росія", – підкреслив Шарп.

Дрони над Європою: де були виявлені останнім часом?