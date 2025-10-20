Воно підновило свою роботу до півночі, у неділю перебоїв не було. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.
Дивіться також Навіть не наступного року: коли "Стіна дронів" запрацює у Європі
Що відомо про дрони над Мюнхеном?
Про підозрілі дрони над аеропортом повідомили кілька людей, зокрема його співробітники та служба безпеки.
Їх нібито фіксували пів години приблизно о 22:00 за місцевим часом, а потім ще пів години о 23:00.
Втім, поліція згодом заявила, що не виявила жодних дронів чи підозрілих людей у районі летовища.
У пресслужбі аеропорту зазначали, що на рейси та пасажирів цей інцидент мав незначний вплив.
"Три рейси були перенаправлені, два з яких пізніше змогли приземлитися в Мюнхені, а один виліт було скасовано", – зазначили в AP.
До слова, це уже не перший випадок закриття аеропорту у Мюнхені через невідомі БпЛА. Востаннє їх фіксували 2 та 3 жовтня. Тоді вимушено довелося перенаправити загалом 27 рейсів із тисячами пасажирів на борту.
Дрони над Європою: інші випадки
Уже деякий час невідомі безпілотники часто фіксують над аеропортами та військовими об'єктами у різних країнах Європі. Першою була Данія, згодом до неї доєдналася також Бельгія, Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Фінляндія.
Один з останніх таких випадків був зафіксований у ніч на 6 жовтня у Норвегії. Тоді пілот літака, який здійснював посадку в аеропорту Осло, помітив дрони. Через це довелося затримати кілька рейсів.
У ЄС зазначають, що уже працює над оборонними проєктами, аби захистити свої східні кордони. Окрім того, там намагаються розібратися, чиїми ж все ж таки є ці безпілотники. Більшість вважає причетними до цього Росію. У Франції навіть затримали російський нафтовий танкер, з якого могли запускати дрони на Данію.