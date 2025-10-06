Поліція розпочала розслідування. Про це пише 24 Канал з посиланням на NRK.

Що відомо про дрони над Норвегією?

Уночі 6 жовтня пілот норвезького рейсу повідомив, що бачив кілька дронів під час посадки в аеропорту Осло. Поліція одразу отримала сигнал і зв'язалася з екіпажем літака, щоб зібрати додаткову інформацію.

За даними місцевих ЗМІ, у небі над аеропортом могли перебувати від трьох до п'яти безпілотників. Правоохоронці почали розслідування, щоб з'ясувати, що саме спостерігав пілот.

У поліції підкреслили, що ці дані наразі не підтверджені та базуються лише на візуальних спостереженнях.

Через можливу загрозу кілька літаків кружляли над летовищем, а частину рейсів затримали. За інформацією Flightradar, польоти відновили близько 01:30.

