Полиция начала расследование. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NRK.

Что известно о дронах над Норвегией?

Ночью 6 октября пилот норвежского рейса сообщил, что видел несколько дронов во время посадки в аэропорту Осло. Полиция сразу получила сигнал и связалась с экипажем самолета, чтобы собрать дополнительную информацию.

По данным местных СМИ, в небе над аэропортом могли находиться от трех до пяти беспилотников. Правоохранители начали расследование, чтобы выяснить, что именно наблюдал пилот.

В полиции подчеркнули, что эти данные пока не подтверждены и базируются только на визуальных наблюдениях.

Из-за возможной угрозы несколько самолетов кружили над аэродромом, а часть рейсов задержали. По информации Flightradar, полеты возобновили около 01:30.

