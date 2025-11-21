Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads пользовательницы с ником @karenvahradian.
Как рассказала девушка в соцсетях, ее сестра попала в небольшое ДТП. К счастью, все обошлось без жертв.
А вот штраф 900 евро надо оплатить. Или же провести 9 дней в норвежской тюрьме. Как вы думаете, что выбрала моя сестра?,
– написала автор сообщения.
Вот, как ее сообщение прокомментировали пользователи Threads:
- "Зная комфорт тюрем в Норвегии, я ее очень понимаю".
- "Мы все прекрасно понимаем, что это было не случайное ДТП, и никто не осуждает вашу сестру".
- "Да я бы и без ДТП выбрал бы норвежскую тюрьму".
- "Тоже хочу в Норвежскую тюрьму, немного отдохнуть от шума мира".
Как выглядит норвежская тюрьма: смотрите видео
За какие преступления можно попасть в норвежскую тюрьму?
Как пишет Prison Insider, кроме ДТП, существует много нарушений, которые могут привести к тюремному сроку:
- Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Согласно норвежскому законодательству, это может привести к лишению свободы.
- Серьезные уголовные преступления. Максимальный срок заключения за уголовные преступления – 21 год (по гражданскому кодексу).
- "Предварительное заключение". Для лиц, которых считают опасными, может применяться бессрочное предварительное заключение с регулярным пересмотром приказа.
Как выглядят условия в норвежских тюрьмах?
- Норвежская система исполнения наказаний известна своим "принципом нормальности" – жизнь за решеткой максимально напоминает повседневную жизнь вне тюрьмы.
- В большинстве тюрем заключенные имеют право на образование, труд, культурные или спортивные активности во время отбывания срока. Есть как закрытые (высокой безопасности), так и открытые тюрьмы – в зависимости от серьезности преступления и уровня риска
- Тюремная служба также обеспечивает медицинское обслуживание, а права заключенных защищены через омбудсмена. Исследователи обнаружили, что модель, в которой осужденные работают и учатся во время заключения, значительно снижает риск рецидива.