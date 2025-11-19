Момент падения зафиксировали камеры наблюдения, и видео уже распространяют итальянские медиа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Adnkronos.

Как произошел инцидент?

Известно, что курьез произошел 12 ноября. Кани спускался по лестнице в Палаццо Пиачентини-Ваккаро – здания, где расположено Министерство предприятий и Made in Italy. На одной из ступеней он споткнулся, потерял равновесие и упал, ударившись головой о часть гигантского витража.

Стеклянная композиция разлетелась вдребезги. Чиновник отделался легкими ушибами – ему сразу оказали медицинскую помощь. Позже он объяснил, что поскользнулся из-за ковра на лестнице и признался, что "боялся умереть", ведь в момент падения был риск вылететь сквозь окно.

Итальянский чиновник случайно разбил головой витраж в музее в Риме: смотрите видео

VIDEO



Зрелищное падение сардинского советника Эмануэле Кани с лестницы в Палаццо Пьячентини, Рим.



Кани получил лишь незначительные травмы, но критически повредил витраж 1932 года работы известного художника Марио Сирони. pic.twitter.com/QeVwtrterE - Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) 14 ноября, 2025

Что известно о поврежденном витраже?

Как сообщает Insideart.eu, поврежденный витраж – La Carta del Lavoro ("Карта труда"), создан художником Марио Сирони в 1932 году. Работа имеет значительный исторический и политический контекст, ведь посвящена трудовой реформе 1927 года в эпоху фашистской Италии.

Это не первая реставрация витража: в 2014 году его уже восстанавливали с помощью современных техник. По оценкам реставраторов, нынешнее восстановление разбитых фрагментов может стоить от 30 до 40 тысяч евро.

