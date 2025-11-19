Момент падения зафиксировали камеры наблюдения, и видео уже распространяют итальянские медиа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Adnkronos.
Как произошел инцидент?
Известно, что курьез произошел 12 ноября. Кани спускался по лестнице в Палаццо Пиачентини-Ваккаро – здания, где расположено Министерство предприятий и Made in Italy. На одной из ступеней он споткнулся, потерял равновесие и упал, ударившись головой о часть гигантского витража.
Стеклянная композиция разлетелась вдребезги. Чиновник отделался легкими ушибами – ему сразу оказали медицинскую помощь. Позже он объяснил, что поскользнулся из-за ковра на лестнице и признался, что "боялся умереть", ведь в момент падения был риск вылететь сквозь окно.
Что известно о поврежденном витраже?
Как сообщает Insideart.eu, поврежденный витраж – La Carta del Lavoro ("Карта труда"), создан художником Марио Сирони в 1932 году. Работа имеет значительный исторический и политический контекст, ведь посвящена трудовой реформе 1927 года в эпоху фашистской Италии.
Это не первая реставрация витража: в 2014 году его уже восстанавливали с помощью современных техник. По оценкам реставраторов, нынешнее восстановление разбитых фрагментов может стоить от 30 до 40 тысяч евро.
Что известно об инцидентах в музеях?
- Подобные инциденты в музеях случаются чаще, чем кажется. Ранее мы писали, что злоумышленники 19 октября 2025 года совершили ограбление Лувра. Стало известно, что двух из них задержали, а полиция ищет еще двух сообщников.
- А уже на следующий день – 20 октября – жертвой грабителей стал "Дом просвещения Дени Дидро" в Лангри. Там исчезла коллекция серебряных и золотых монет, а музей пока будет оставаться закрытым.