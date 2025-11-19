Момент падіння зафіксували камери спостереження, і відео вже поширюють італійські медіа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Adnkronos.

Як стався інцидент?

Відомо, що курйоз стався 12 листопада. Кані спускався сходами в Палаццо Піачентіні-Ваккаро – будівлі, де розташоване Міністерство підприємств та Made in Italy. На одному зі щаблів він спіткнувся, втратив рівновагу та впав, ударившись головою об частину велетенського вітражу.

Скляна композиція розлетілася на друзки. Чиновник відбувся легкими забоями – йому одразу надали медичну допомогу. Пізніше він пояснив, що послизнувся через килим на сходах і зізнався, що "боявся померти", адже в момент падіння був ризик вилетіти крізь вікно.

Італійський чиновник випадково розбив головою вітраж у музеї в Римі: дивіться відео

VIDEO



Sardinian councilor Emanuele Cani's spectacular fall down the stairs at Palazzo Piacentini, Rome.



Cani suffered only minor injuries, but critically damaged the 1932 stained glass window by renowned artist Mario Sironi. pic.twitter.com/QeVwtrterE — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) November 14, 2025

Що відомо про пошкоджений вітраж?

Як повідомляє Insideart.eu, пошкоджений вітраж – La Carta del Lavoro ("Карта праці"), створений художником Маріо Сіроні у 1932 році. Робота має значний історичний і політичний контекст, адже присвячена трудовій реформі 1927 року в епоху фашистської Італії.

Це не перша реставрація вітража: у 2014 році його вже відновлювали за допомогою сучасних технік. За оцінками реставраторів, теперішнє відновлення розбитих фрагментів може коштувати від 30 до 40 тисяч євро.

