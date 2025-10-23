Це потрапило у пряму трансляцію. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на засідання парламенту.

Що відомо про курйоз у Верховній Раді?

У центрі курйозу опинився член депутатської групи "Довіра" й Комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Сухов.

Бл*ять, не дали виступити… Не дали виступити, с*ки!
– пролунало з мікрофона нардепа.

Нардеп вилаявся на пленарному засіданні: дивіться відео

