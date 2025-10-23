Це потрапило у пряму трансляцію. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на засідання парламенту.
Що відомо про курйоз у Верховній Раді?
У центрі курйозу опинився член депутатської групи "Довіра" й Комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Сухов.
Бл*ять, не дали виступити… Не дали виступити, с*ки!
– пролунало з мікрофона нардепа.
Нардеп вилаявся на пленарному засіданні: дивіться відео
21 жовтня парламент достроково припинив повноваження нардепки Анни Колісник від фракції "Слуга народу". Відповідну заяву вона написала ще 12 травня.
Раніше ЦВК визнала Тетяну Чорновол нардепкою на місце обраного від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія. Спершу вона просила продовжити термін подання документів для реєстрації через проходження військової служби, а згодом узагалі відмовилася від депутатського крісла.
9 жовтня суд пом'якшив запобіжний захід Миколі Тищенку, якого разом з експоліцейським Богданом Писаренком підозрюють у незаконному позбавленні волі ексбійця ГУР. Нічний домашній арешт замінили особистим зобов'язанням до 9 грудня.