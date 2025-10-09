Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Нагадаємо, раніше чоловіки були під нічним домашнім арештом.

Який запобіжний захід обрали Тищенку?

Тищенка та Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МОУ Дмитра Мазохи.

На засіданні суду 9 жовтня мали дослідити протокол і відеозапис обшуку у квартирі депутата. Цікаво, що фігуранти доєдналися онлайн у режимі відеоконференції.

Зрештою, чоловікам пом'якшили запобіжні заходи – нічний домашній арешт замінили особистим зобов'язанням строком на два місяці, до 9 грудня.



Суд у справі Тищенка та Писаренка 9 жовтня 2025 року / Фото Суспільного

Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Цікаво! Нещодавно у своїх соцмережах Тищенко поширив відео з бабусею родом зі Святошинського району Києва. На ньому нардеп подарував літній жінці "кравчучку" та зауважив: "Посади – все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них".

У чому звинувачують нардепа?