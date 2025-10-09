Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Нагадаємо, раніше чоловіки були під нічним домашнім арештом.
Який запобіжний захід обрали Тищенку?
Тищенка та Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МОУ Дмитра Мазохи.
На засіданні суду 9 жовтня мали дослідити протокол і відеозапис обшуку у квартирі депутата. Цікаво, що фігуранти доєдналися онлайн у режимі відеоконференції.
Зрештою, чоловікам пом'якшили запобіжні заходи – нічний домашній арешт замінили особистим зобов'язанням строком на два місяці, до 9 грудня.
Наступне засідання відбудеться 10 листопада.
Цікаво! Нещодавно у своїх соцмережах Тищенко поширив відео з бабусею родом зі Святошинського району Києва. На ньому нардеп подарував літній жінці "кравчучку" та зауважив: "Посади – все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них".
У чому звинувачують нардепа?
Раніше в соцмережах розповсюдили зняте в Дніпрі відео, на якому люди в балаклавах утримують чоловіка в цивільному просто на вулиці. Згодом з'явилися кадри з початком конфлікту, а на них – Тищенко.
25 червня 2024 року стало відомо, що нардепові вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.
У грудні 2024 року правоохоронці завершили розслідування інциденту та скерували справу до суду. Тоді в ДБР зазначили, що санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.