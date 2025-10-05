Зазначається, що її звати бабуся Катя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тищенка.

Чому Тищенко вирішив подарувати "кравчучку" літній пані?

За словами Тищенка, бабуся Катя родом зі Святошинського району Києва. Всі її родичі загинули, тому нардеп підтримує жінку та часто зустрічається з нею.

Друзі, що хочеться сказати. Серед справ та побутових турбот важливо залишатися людьми. Посади – все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них,

– багатозначно підписав відео нардеп.

Тищенко зі сльозами на очах дарує "кравчучку" літній жінці: відео з соцмереж нардепа

Що варто знати про Тищенка?