Зазначається, що її звати бабуся Катя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тищенка.
Дивіться також Це було жахливо, – Ектор Хіменес-Браво пригадав роботу зі скандальним Тищенком на "МастерШеф"
Чому Тищенко вирішив подарувати "кравчучку" літній пані?
За словами Тищенка, бабуся Катя родом зі Святошинського району Києва. Всі її родичі загинули, тому нардеп підтримує жінку та часто зустрічається з нею.
Друзі, що хочеться сказати. Серед справ та побутових турбот важливо залишатися людьми. Посади – все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них,
– багатозначно підписав відео нардеп.
Тищенко зі сльозами на очах дарує "кравчучку" літній жінці: відео з соцмереж нардепа
Що варто знати про Тищенка?
Одіозний нардеп Тищенко відомий своєю скандальною поведінкою. Його репутація погіршилася минулого року, коли у Дніпрі напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Мазоху.
Боєць знімав на телефон діяльність Тищенка, через що виникла суперечка. У підсумку люди нардепа побили Дмитра. Вони надягнули на нього кайдани та обшукали особисті речі.
Однак нардеп заявив, що військовий начебто був начальником ботоферми, а він проводив слідчі дії разом зі своїм оточенням.
Раніше повідомлялось про те, що Тищенку продовжили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 26 серпня 2025 року. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця.