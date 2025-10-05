Отмечается, что ее зовут бабушка Катя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тищенко.

Смотрите также Это было ужасно, – Эктор Хименес-Браво вспомнил работу со скандальным Тищенко на "МастерШеф"

Почему Тищенко решил подарить "кравчучку" пожилой даме?

По словам Тищенко, бабушка Катя родом из Святошинского района Киева. Все ее родственники погибли, поэтому нардеп поддерживает женщину и часто встречается с ней.

Друзья, что хочется сказать. Среди дел и бытовых забот важно оставаться людьми. Должности – все это временно. Важно, чтобы было, чем гордиться после них,

– многозначительно подписал видео нардеп.

Тищенко со слезами на глазах дарит "кравчучку" пожилой женщине: видео из соцсетей нардепа

Что стоит знать о Тищенко?