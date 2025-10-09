Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Напомним, ранее мужчины были под ночным домашним арестом.

Какую меру пресечения избрали для Тищенко?

Тищенко и Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" ГУР МОУ Дмитрия Мазохи.

На заседании суда 9 октября должны были исследовать протокол и видеозапись обыска в квартире депутата. Интересно, что фигуранты присоединились онлайн в режиме видеоконференции.

В конце концов, мужчинам смягчили меры пресечения – ночной домашний арест заменили личным обязательством сроком на два месяца, до 9 декабря.



Суд по делу Тищенко и Писаренко 9 октября 2025 года / Фото Суспильного

Следующее заседание состоится 10 ноября.

Интересно! Недавно в своих соцсетях Тищенко распространил видео с бабушкой родом из Святошинского района Киева. На нем нардеп подарил пожилой женщине "кравчучку" и заметил: "Должности – все это временно. Важно, чтобы было, чем гордиться после них".

В чем обвиняют нардепа?