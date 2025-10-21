Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Зміни до бюджету: Рада схвалила виділення понад 300 мільярдів гривень на оборону

Анна Колісник склала мандат

За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати.

Анна Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень ще 12 травня цього року.

На сайті парламенту зазначається, що вже 2 червня комітет розглянув її та рекомендував Верховній раді ухвалити її в цілому.

Новину також прокоментував нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, Колісник була депутатом-"списочником", а не мажоритарником, тож загальна кількість людей у Верховній Раді та фракції "Слуга народу" не зміниться.

Має зайти хтось з наступних по виборчому списку,

– додав Железняк.

Цікаво! У 2021 році Колісник потрапила у скандал. Тоді під час листування депутатка написала, що "треба звалювати з цієї країни". Згодом Колісник стверджувала, що вона нібито мала на увазі відпочинок за кордоном.

Що відомо про народну депутатку?