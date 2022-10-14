Нардепку від "Слуга народу" Анну Колісник викрили у неправдивому декларуванні майна. 14 жовтня НАБУ та САП повідомили їй про підозру.

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Яке майно не задекларувала Анна Колісник

Досудове розслідування встановило, що у декларації за 2020 рік нардепка не вказала дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень. Також вона "забула" про автомобіль, яким користувалася.

Також з’ясувалося, що Колісник не внесла відомості про нежитлові приміщення, які розташовані в місті Харків й належать їй на праві власності.

Сума незадекларованого майна перевищує 4 мільйони гривень

Сума, яку не задекларувала колісник, у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. А це пряме порушення закону "Про запобігання корупції".

Загалом народний депутат не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 мільйона гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції",

– мовиться у повідомленні.

Дії нардепки кваліфікували як кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21 вересня 2021).

Що відомо про Анну Колісник

Анна Колісник – нардепка IХ скликання та членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. До 25 років вона працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

У 2021 році, коли начальник Генштабу й головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України, Колісник написала в особистій переписці, що "потрібно звалювати з цієї країни". Журналісти зловили, як вона переписувалася з абонентом Стасом. Коли це набуло розголосу у ЗМІ, Колісник заявила, що мала на увазі відпочинок.

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