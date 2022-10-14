Нардепа от "Слуги народа" Анну Колесник уличили в ложном декларировании имущества. 14 октября НАБУ и САП сообщили ей о подозрении.

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Какое имущество не задекларировала Анна Колесник

Досудебное расследование установило, что в декларации за 2020 год нардеп не указала две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен. Также она "забыла" об автомобиле, которым пользовалась.

Также выяснилось, что Колесник не внесла сведения о нежилых помещениях, которые расположены в городе Харьков и принадлежат ей на правах собственности.

Сумма незадекларированного имущества превышает 4 миллиона гривен

Сумма, которую не задекларировала Колесник, в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. А это прямое нарушение закона "О предотвращении коррупции".

В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 миллиона гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции",

– говорится в сообщении.

Действия нардепа квалифицировали как уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 366-2 УК Украины (в редакции, действовавшей до 21 сентября 2021).

Что известно об Анне Колесник

Анна Колесник – нардеп ІХ созыва и член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. До 25 лет она работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

В 2021 году, когда начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, Колесник написала в личной переписке, что "нужно валить из этой страны". Журналисты поймали, как она переписывалась с абонентом Стасом. Когда это получило огласку в СМИ, Колесник заявила, что имела в виду отдых.

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