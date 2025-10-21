Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады, сообщает 24 Канал.

Анна Колесник сложила мандат

За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

Анна Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая этого года.

На сайте парламента отмечается, что уже 2 июня комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом.

Новость также прокомментировал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, Колесник была депутатом-"списочником", а не мажоритарщиком, поэтому общее количество людей в Верховной Раде и фракции "Слуга народа" не изменится.

Должен зайти кто-то из следующих по избирательному списку,

– добавил Железняк.

Интересно! В 2021 году Колесник попала в скандал. Тогда во время переписки депутат написала, что "надо сваливать из этой страны". Впоследствии Колесник утверждала, что она якобы имела в виду отдых за границей.

Что известно о народном депутате?