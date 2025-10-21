Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады, сообщает 24 Канал.

Читайте также Изменения в бюджет: Рада одобрила выделение более 300 миллиардов гривен на оборону

Анна Колесник сложила мандат

За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

Анна Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая этого года.

На сайте парламента отмечается, что уже 2 июня комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом.

Новость также прокомментировал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, Колесник была депутатом-"списочником", а не мажоритарщиком, поэтому общее количество людей в Верховной Раде и фракции "Слуга народа" не изменится.

Должен зайти кто-то из следующих по избирательному списку,
– добавил Железняк.

Интересно! В 2021 году Колесник попала в скандал. Тогда во время переписки депутат написала, что "надо сваливать из этой страны". Впоследствии Колесник утверждала, что она якобы имела в виду отдых за границей.

Что известно о народном депутате?

  • В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Анне Колесник. Досудебное расследование установило, что в декларации за 2020 год нардеп не указала две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен. Также она "забыла" об автомобиле, которым пользовалась.

  • Общая стоимость неотраженного имущества, по оценкам детективов, превышала 4,4 миллиона гривен.

  • Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной в пропуске судебного заседания и наложил на нее штраф в размере 1342 гривны. Однако тогда депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности.