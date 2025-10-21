Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады, сообщает 24 Канал.
Анна Колесник сложила мандат
За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.
Анна Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая этого года.
На сайте парламента отмечается, что уже 2 июня комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом.
Новость также прокомментировал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, Колесник была депутатом-"списочником", а не мажоритарщиком, поэтому общее количество людей в Верховной Раде и фракции "Слуга народа" не изменится.
Должен зайти кто-то из следующих по избирательному списку,
– добавил Железняк.
Интересно! В 2021 году Колесник попала в скандал. Тогда во время переписки депутат написала, что "надо сваливать из этой страны". Впоследствии Колесник утверждала, что она якобы имела в виду отдых за границей.
Что известно о народном депутате?
В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Анне Колесник. Досудебное расследование установило, что в декларации за 2020 год нардеп не указала две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен. Также она "забыла" об автомобиле, которым пользовалась.
Общая стоимость неотраженного имущества, по оценкам детективов, превышала 4,4 миллиона гривен.
Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной в пропуске судебного заседания и наложил на нее штраф в размере 1342 гривны. Однако тогда депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности.