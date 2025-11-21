Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на допис у Threads користувачки з ніком @karenvahradian.

Дивіться також Ледь не вилетів з вікна: італійський чиновник головою зніс 100-річний вітраж у музеї

Як розповіла дівчина у соцмережах, її сестра потрапила у невелике ДТП. На щастя, все обійшлося без жертв.

А от штраф 900 євро треба оплатити. Або ж провести 9 днів у норвезькій тюрмі. Як ви думаєте, що вибрала моя сестра?,

– написала авторка допису.

Ось, як її допис прокоментували користувачі Threads:

"Знаючи комфорт в'язниць в Норвегії, я її дуже розумію".

"Ми всі прекрасно розуміємо, що то було не випадкове ДТП, і ніхто не засуджує вашу сестру".

"Та я б і без ДТП обрав би норвезьку тюрму".

"Теж хочу у Норвезьку тюрму, трохи відпочити від гамору світу".

Як виглядає норвезька в'язниця: дивіться відео

За які злочини можна потрапити у норвезьку в'язницю?

Як пише Prison Insider, окрім ДТП, існує багато порушень, що можуть призвести до тюремного терміну:

Керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Відповідно до норвезького законодавства, це може призвести до позбавлення волі.

Відповідно до норвезького законодавства, це може призвести до позбавлення волі. Серйозні кримінальні злочини. Максимальний термін ув'язнення за кримінальні злочини – 21 рік (за цивільним кодексом).

Максимальний термін ув'язнення за кримінальні злочини – 21 рік (за цивільним кодексом). "Попереднє ув'язнення". Для осіб, яких вважають небезпечними, може застосовуватися безстрокове попереднє ув'язнення з регулярним переглядом наказу.

Як виглядають умови в норвезьких в'язницях?