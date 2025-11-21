Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на допис у Threads користувачки з ніком @karenvahradian.
Як розповіла дівчина у соцмережах, її сестра потрапила у невелике ДТП. На щастя, все обійшлося без жертв.
А от штраф 900 євро треба оплатити. Або ж провести 9 днів у норвезькій тюрмі. Як ви думаєте, що вибрала моя сестра?,
– написала авторка допису.
Ось, як її допис прокоментували користувачі Threads:
- "Знаючи комфорт в'язниць в Норвегії, я її дуже розумію".
- "Ми всі прекрасно розуміємо, що то було не випадкове ДТП, і ніхто не засуджує вашу сестру".
- "Та я б і без ДТП обрав би норвезьку тюрму".
- "Теж хочу у Норвезьку тюрму, трохи відпочити від гамору світу".
За які злочини можна потрапити у норвезьку в'язницю?
Як пише Prison Insider, окрім ДТП, існує багато порушень, що можуть призвести до тюремного терміну:
- Керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Відповідно до норвезького законодавства, це може призвести до позбавлення волі.
- Серйозні кримінальні злочини. Максимальний термін ув'язнення за кримінальні злочини – 21 рік (за цивільним кодексом).
- "Попереднє ув'язнення". Для осіб, яких вважають небезпечними, може застосовуватися безстрокове попереднє ув'язнення з регулярним переглядом наказу.
Як виглядають умови в норвезьких в'язницях?
- Норвезька система виконання покарань відома своїм "принципом нормальності" – життя за ґратами максимально нагадує повсякденне життя поза в'язницею.
- У більшості в'язниць ув'язнені мають право на освіту, працю, культурні або спортивні активності під час відбування строку. Є як закриті (високої безпеки), так і відкриті в'язниці – залежно від серйозності злочину та рівня ризику
- Тюремна служба також забезпечує медичне обслуговування, а права в'язнів захищені через омбудсмена. Дослідники виявили, що модель, в якій засуджені працюють і навчаються під час ув'язнення, значно знижує ризик рецидиву.