Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фридриха Мерца, которого цитирует DW.
Кого Мерц подозревает в запуске неизвестных дронов в Германии?
Неизвестные беспилотники часто кружат над аэродромами и военными объектами в Европе. Недавно БпЛА видели над Мюнхеном. По словам немецкого канцлера, не исключено, что так действует Россия, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.
Так, например, из-за дронов пришлось остановить полеты и вылеты в аэропорту. Тысячи пассажиров столкнулись с неудобствами.
Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия,
– сказал Мерц.
Лидер Германии также отметил, что вторжение дронов на территорию европейских стран уже достигло беспрецедентного количества. По словам Фридриха Мерца, беспилотники, к счастью, не оборудованы боевой частью. Канцлер подозревает, что их запускают с разведывательной целью.
Как на обвинения отреагировали в России?
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что свои обвинения Германия сможет подтвердить не скоро. Она попутно напомнила, что Берлин долго проводит расследование, как это происходит с делом о подрыве "Северных потоков".
"В Берлине еще с "потоками" не разобрались, до сих пор не знают, кто их взорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо", – заявила Захарова.
Где в Европе замечали беспилотники?
Впервые дроны видели в Копенгагене, они прилетели с неизвестных направлений и летали над аэропортом. В результате воздушное движение приостановили почти на 4 часа.
Тогда же активность дронов наблюдалась еще над несколькими аэропортами: Ольборг, Эсбьерг, Сендерборг, Скридструп.
26 сентября дроны зафиксировали над землей Шлезвиг-Гольштейн в Германии. Тогда в стране впервые начали подозревать шпионскую деятельность.
В Мюнхене дважды за сутки 4 октября пришлось остановить полеты в аэропорту из-за дронов. По предварительной информации, это были военные БПЛА. Тогда же во Франкфурте задержали гражданина, подозреваемого в запуске дрона.