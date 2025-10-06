Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фридриха Мерца, которого цитирует DW.

Смотрите также Бывший офицер ПС объяснил, чего не хватает Европе для создания "Стены дронов"

Кого Мерц подозревает в запуске неизвестных дронов в Германии?

Неизвестные беспилотники часто кружат над аэродромами и военными объектами в Европе. Недавно БпЛА видели над Мюнхеном. По словам немецкого канцлера, не исключено, что так действует Россия, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Так, например, из-за дронов пришлось остановить полеты и вылеты в аэропорту. Тысячи пассажиров столкнулись с неудобствами.

Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия,

– сказал Мерц.

Лидер Германии также отметил, что вторжение дронов на территорию европейских стран уже достигло беспрецедентного количества. По словам Фридриха Мерца, беспилотники, к счастью, не оборудованы боевой частью. Канцлер подозревает, что их запускают с разведывательной целью.

Как на обвинения отреагировали в России?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что свои обвинения Германия сможет подтвердить не скоро. Она попутно напомнила, что Берлин долго проводит расследование, как это происходит с делом о подрыве "Северных потоков".

"В Берлине еще с "потоками" не разобрались, до сих пор не знают, кто их взорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо", – заявила Захарова.

Где в Европе замечали беспилотники?