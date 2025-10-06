Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Фрідріха Мерца, якого цитує DW.

Кого Мерц підозрює в запуску невідомих дронів у Німеччині?

Невідомі безпілотники часто кружляють над аеродромами та військовими об'єктами в Європі. Нещодавно БпЛА бачили над Мюнхеном. За словами німецького канцлера, не виключено, що так діє Росія, аби дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Так, наприклад, через дрони довелося зупинити польоти й вильоти в аеропорту. Тисячі пасажирів стикнулися з незручностями.

Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів безпілотників стоїть Росія,

– сказав Мерц.

Лідер Німеччини також зазначив, що вторгнення дронів на територію європейських країн вже досягло безпрецедентної кількості. За словами Фрідріха Мерца, безпілотники, на щастя, не обладнані бойовою частиною. Канцлер підозрює, що їх запускають із розвідувальною метою.

Як на звинувачення відреагували в Росії?

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що свої обвинувачення Німеччина зможе підтвердити не скоро. Вона принагідно нагадала, що Берлін довго проводить розслідування, як це відбувається зі справою про підрив "Північних потоків".

"У Берліні ще з "потоками" не розібралися, досі не знають, хто їх підірвав. До дронів руки дійдуть у наступному столітті, мабуть", – заявивла Захарова.

Де в Європі помічали безпілотники?