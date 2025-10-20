Оно возобновило свою работу к полуночи, в воскресенье перебоев не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Что известно о дронах над Мюнхеном?

О подозрительных дронах над аэропортом сообщили несколько человек, в частности его сотрудники и служба безопасности.

Их якобы фиксировали полчаса примерно в 22:00 по местному времени, а потом еще полчаса в 23:00.

Впрочем, полиция впоследствии заявила, что не обнаружила никаких дронов или подозрительных людей в районе аэропорта.

В пресс-службе аэропорта отмечали, что на рейсы и пассажиров этот инцидент имел незначительное влияние.

"Три рейса были перенаправлены, два из которых позже смогли приземлиться в Мюнхене, а один вылет был отменен", – отметили в AP.

К слову, это уже не первый случай закрытия аэропорта в Мюнхене из-за неизвестных БПЛА. Последний раз их фиксировали 2 и 3 октября. Тогда вынужденно пришлось перенаправить всего 27 рейсов с тысячами пассажиров на борту.

Дроны над Европой: другие случаи