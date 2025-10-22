Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что и большие по размеру, и маленькие беспилотники будут нести опасность как в условиях гибридных войн, так и масштабных вооруженных агрессий.

Военный обозреватель убежден, что сегодня спрятаться от беспилотников – крайне сложно, даже будучи за океаном. Потому что в разные страны их можно доставить разными способами.

Гражданам стран, а также их правительствам стоит относиться серьезно к таким угрозам. Следует готовиться в направлении ПВО, радиоэлектронной борьбы, строительства укрытий,

– отметил Шарп.

Он отметил на том, что пока официальной информации со стороны Испании, что в ее небе кружили именно российские беспилотники нет, однако, если бы такое подтверждение появилось, Шарп не исключает, что это могла бы быть попытка проверить Россией на прочность Запад, создать напряженную ситуацию в обществе. Кроме того, создать ощущение, что если определенная страна помогает Украине или жестко настроена против России, то ее будут ожидать последствия.

Как подытожил военный обозреватель, Россия сегодня играет в гибридные войны, запугивание, шантаж и это иногда срабатывает.

"Большую эскалацию, то есть нападение, на страны Европы Россия сейчас никак не готовит, это абсурд. В России не хватает сил, чтобы захватить город Покровск, о какой Европе может идти речь? Тем более, что Европа – это НАТО, гораздо более сильная структура, чем Россия", – подчеркнул Шарп.

