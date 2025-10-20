Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Diario de Mallorca.

Что известно о дронах над Испанией?

Из-за залета неизвестных дронов 19 октября часть рейсов перенаправили в другие аэропорты Испании. Некоторые самолеты кружили в воздухе или ждали разрешения на взлет. Один из рейсов даже перенаправили на Ибицу из-за недостатка топлива.

После завершения проверок полеты возобновили. Инцидент произошел в день интенсивного авиадвижения, когда было запланировано 892 взлеты и посадки. Аэропорт приостанавливал работу примерно на 35 минут.

По данным издания, чтобы уменьшить нагрузку, центр управления на Майорке обратился к Барселоне с просьбой снизить скорость прибытия пассажиропотоков.

Испанские службы обследовали район с помощью собственного беспилотника, но подозрительных объектов не обнаружили. Несмотря на это, по меньшей мере шесть экипажей сообщили об обнаружении дрона над взлетно-посадочными полосами.

Что известно о последних инцидентах с дронами?