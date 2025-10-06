Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, кто именно из россиян может стоять за этими провокациями, передает 24 Канал.

Кто в России отвечает за налеты дронов на Европу?

Коваленко рассказал, что за полеты российских дронов над европейскими городами отвечает Служба внешней разведки России. Ее возглавляет Сергей Нарышкин.

Именно он отвечал за кабельные диверсии теневого флота в Балтийском море. Сейчас для запуска БпЛА тоже используют танкеры теневого флота,

– отметил Коваленко.

К слову, Нарышкин также отвечает за информационные операции в Европе. СВР всячески пытается пугать страны, которые помогают Украине, "последствиями".

Неизвестные дроны над Европой: последние новости