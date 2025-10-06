Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, хто саме з росіян може стояти за цими провокаціями, передає 24 Канал.
Хто у Росії відповідає за нальоти дронів на Європу?
Коваленко розповів, що за польоти російських дронів над європейськими містами відповідає Служба зовнішньої розвідки Росії. Її очолює Сергій Наришкін.
Саме він відповідав за кабельні диверсії тіньового флоту в Балтійському морі. Зараз для запуску БпЛА теж використовують танкери тіньового флоту,
– зауважив Коваленко.
До слова, Наришкін також відповідає за інформаційні операції у Європі. СЗР усіляко намагається лякати країни, які допомагають Україні, "наслідками".
Невідомі дрони над Європою: останні новини
У ніч на 6 жовтня пілот літака повідомив, що під час посадки в аеропорту норвезького Осло бачив дрони. Це призвело до затримки кількох рейсів. Поліція розслідує цей інцидент.
Уперше невідомі БпЛА зафіксували над Данією, а після цього також Бельгією, Естонією, Литвою, Німеччиною, Польщею.
Після низки таких випадків Франція затримала російський нафтовий танкер біля свого узбережжя. Його підозрюють у належності до "тіньового флоту" Росії та можливому запуску дронів на Данію.