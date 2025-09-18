Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, зараз Росія спробує пропхати своїх кандидатів на парламентських виборах у Чехії. Вони відбудуться на початку жовтня.

До теми Чи готова Європа воювати з Росією та який план Б: інтерв'ю з ексглавою МЗС Литви

Які ще операції планує Росія?

Як наголосив Коваленко, саме Чехія є головним "двигуном" ініціативи щодо боєприпасів для України. Завдання Росії – зменшити військову допомогу для України.

Паралельно Кремль працює над інформаційними операціями у Молдові. Інфраструктура для цього у них вже давно вибудувана. Окрім цього, можна побачити дії Кремля у Польщі. Вони намагаються розколоти польське суспільство.

Розколюють Польщу по кількох фронтах. Там йде лінія німці-поляки, українці-поляки тощо. Є певні політики та ГО, яких підтримує Росія. Також Росія фінансує деякі молодіжні рухи. Вони намагаються "грати" на розколах,

– сказав Коваленко.

Основна мета інформаційних операцій Росії – зірвати військову допомогу для нашої держави. Вони вкидають брехливі тези, що підтримка України буцімто приведе війну до Європи та зробить тамтешніх жителів біднішими. За всі ці операції відповідає Сергій Наришкін зі служби зовнішньої розвідки Росії.

Агресивні дії Росії щодо Європи: коротко