Президентка Єврокомісії прямувала до Пловдива, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і відвідати завод з виробництва боєприпасів. Однак під час посадки виникли значні труднощі, ймовірно, через втручання Росії. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал FT.

Що сталося з літаком Урсули фон дер Ляєн?

За даними джерел, під час заходу на посадку система GPS у всій зоні аеропорту повністю вийшла з ладу, що поставило під загрозу безпечне завершення польоту.

Через несправності пілот був змушений протягом години кружляти над аеропортом, після чого вирішив здійснити ручну посадку за допомогою паперових карт.

Один з посадовців схарактеризував ситуацію як "беззаперечне втручання".

На думку експертів, це може бути частиною цілеспрямованої операції Росії, яка застосовує засоби радіоелектронної боротьби в регіоні.

Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент і наголосила, що з лютого 2022 року значно зросла кількість випадків глушіння і підробки GPS-сигналів.

Такі перешкоди порушують точність навігації, створюють загрозу для безпеки польотів і ускладнюють роботу як літаків, так і наземних систем,

– йдеться в офіційній заяві.

Чому випадок можна кваліфікувати як елемент гібридної війни Глушіння сигналів GPS – це один з інструментів сучасної електронної війни, який дозволяє ворогу виводити з ладу навігаційні системи без фізичного втручання. Такі атаки можуть серйозно загрожувати цивільній авіації, військовим операціям і критичній інфраструктурі.

Представниця Єврокомісії Аріанна Подеста також повідомила, що літак фон дер Ляєн потрапив під вплив глушіння GPS, додавши що болгарська влада підозрює російське втручання.

Попри інцидент, літак успішно приземлився, а після завершення візиту президентка Єврокомісії без проблем залишила Болгарію тим самим літаком.

Як Росія веде гібридну війну в Європі?