Президент Еврокомиссии направлялась в Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посетить завод по производству боеприпасов. Однако во время посадки возникли значительные трудности, вероятно, из-за вмешательства России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал FT.

Что произошло с самолетом Урсулы фон дер Ляйен?

По данным источников, во время захода на посадку система GPS во всей зоне аэропорта полностью вышла из строя, что поставило под угрозу безопасное завершение полета.

Из-за неисправности пилот был вынужден в течение часа кружить над аэропортом, после чего решил совершить ручную посадку с помощью бумажных карт.

Один из чиновников охарактеризовал ситуацию как "неоспоримое вмешательство".

По мнению экспертов, это может быть частью целенаправленной операции России, которая применяет средства радиоэлектронной борьбы в регионе.

Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила инцидент и отметила, что с февраля 2022 года значительно возросло количество случаев глушения и подделки GPS-сигналов.

Такие помехи нарушают точность навигации, создают угрозу для безопасности полетов и затрудняют работу как самолетов, так и наземных систем,

– говорится в официальном заявлении.

Почему случай можно квалифицировать как элемент гибридной войны Глушение сигналов GPS – это один из инструментов современной электронной войны, который позволяет врагу выводить из строя навигационные системы без физического вмешательства. Такие атаки могут серьезно угрожать гражданской авиации, военным операциям и критической инфраструктуре.

Представительница Еврокомиссии Арианна Подеста также сообщила, что самолет фон дер Ляйен попал под влияние глушения GPS, добавив что болгарские власти подозревают российское вмешательство.

Несмотря на инцидент, самолет успешно приземлился, а после завершения визита президент Еврокомиссии без проблем покинула Болгарию тем же самолетом.

Как Россия ведет гибридную войну в Европе?