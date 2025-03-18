Россия вмешивалась в работу спутников провайдеров Eutelsat и SES. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нидерландского вещателя NOS, имеющего соответствующие документы в распоряжении.

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В чем обвиняют Россию

Жалобу подписали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Финляндия, Франция и Нидерланды. Еще 17 стран-членов ЕС и Великобритания выразили поддержку.

Уже год ряд европейских стран фиксируют сбои в работе спутников от двух основных европейских спутниковых провайдеров: Eutelsat и SES. Их используют для радио- и телесвязи, а также для навигации в авиации.

По результатам расследования было установлено, что источники сигналов-помех находятся в оккупированном Крыму и Калининграде. Основная цель атак – срыв трансляции украинского телевидения, однако пострадали и другие страны. Например, в Нидерландах на детском телеканале BabyTV дважды появлялась российская пропаганда.

Кроме того, с сентября 2024 года более 30 000 авиарейсов над Балтийским регионом испытали проблемы с навигацией из-за этих сбоев.

Россия традиционно отрицает свою причастность и отказывается вести диалог с пострадавшими странами. В то же время, по информации NOS, Франция и Швеция впервые проведут в Женеве переговоры с российской делегацией в ООН по этой проблеме.