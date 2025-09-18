Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, сейчас Россия попытается пропихнуть своих кандидатов на парламентских выборах в Чехии. Они состоятся в начале октября.

К теме Готова ли Европа воевать с Россией и какой план Б: интервью с экс-главой МИД Литвы

Какие еще операции планирует Россия?

Как отметил Коваленко, именно Чехия является главным "двигателем" инициативы по боеприпасам для Украины. Задача России – уменьшить военную помощь для Украины.

Параллельно Кремль работает над информационными операциями в Молдове. Инфраструктура для этого у них уже давно выстроена. Кроме этого, можно увидеть действия Кремля в Польше. Они пытаются расколоть польское общество.

Раскалывают Польшу по нескольким фронтам. Там идет линия немцы-поляки, украинцы-поляки и тому подобное. Есть определенные политики и ОО, которых поддерживает Россия. Также Россия финансирует некоторые молодежные движения. Они пытаются "играть" на расколах,

– сказал Коваленко.

Основная цель информационных операций России – сорвать военную помощь для нашего государства. Они вбрасывают лживые тезисы, что поддержка Украины якобы приведет войну в Европу и сделает местных жителей беднее. За все эти операции отвечает Сергей Нарышкин из службы внешней разведки России.

Агрессивные действия России в отношении Европы: коротко