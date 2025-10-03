Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил в эфире 24 Канала, что подобные слова лишь стимулируют Россию. Он подчеркнул, что после них количество дронов над Европой неизбежно будет расти.

Почему опасно публично отказываться от перехвата дронов

Михаил Подоляк раскритиковал заявления европейских военных и политиков, которые отказываются сбивать российские дроны над своей территорией. Он подчеркнул, что такие слова выглядят как проявление страха и только подталкивают Россию к новым провокациям.

Скажите мне, с какого черта это надо говорить? Ради чего? Это проявление страха. Как только ты только это сказал, то у тебя будет больше дронов. У тебя будет больше провокационных действий российских дронов на твоей территории,

– заявил Подоляк.

Подоляк отметил, что отказ от активных действий в публичном пространстве имеет последствия: убытки для экономики, рост рисков для гражданских и потеря доверия избирателей к власти. Это, по его словам, создает почву для усиления популистских сил в Европе.

Политические риски и усиление популистов

Советник главы ОПУ обратил внимание, что отказ европейских правительств реагировать на угрозу дронов создает недоверие среди избирателей. Он объяснил, что люди видят блокированные аэропорты и собственные убытки, тогда как власть заявляет о нежелании действовать.

Избиратель говорит: я не могу улететь через заблокированный аэропорт, несу убытки, а вы ничего не делаете,

– отметил Подоляк.

По его мнению, такая ситуация открывает путь для ультраправых и популистских политических сил, которые пользуются недовольством граждан. Подоляк подчеркнул, что именно на этом фоне они получают поддержку и могут получить влияние в парламентах и даже правительствах отдельных стран ЕС.

Угроза компромиссов с Россией

Михаил Подоляк предупредил, что политические силы, которые пользуются слабостью власти, часто предлагают договориться с Москвой за счет Украины. Он подчеркнул, что такой подход опасен и не гарантирует безопасности для Европы.

Потом выясняется, что эти ответы сводятся к простому: давайте за счет Украины договоримся с Россией, чтобы была безопасность,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, подобные иллюзии лишь стимулируют агрессора, ведь отсутствие решительной реакции Запада убеждает Россию, что она может продолжать нападать безнаказанно. Он подытожил, что Европа должна начать называть вещи своими именами и признавать дроны российскими, а не "неизвестными".

