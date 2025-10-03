Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив в ефірі 24 Каналу, що подібні слова лише стимулюють Росію. Він підкреслив, що після них кількість дронів над Європою неминуче зростатиме.

Чому небезпечно публічно відмовлятися від перехоплення дронів

Михайло Подоляк розкритикував заяви європейських військових та політиків, які відмовляються збивати російські дрони над своєю територією. Він підкреслив, що такі слова виглядають як прояв страху й лише підштовхують Росію до нових провокацій.

Скажіть мені, з якого біса це треба казати? Заради чого? Це прояв страху. Як ти тільки це сказав, то в тебе буде більше дронів. У тебе буде більше провокативних дій російських дронів на твоїй території,

– заявив Подоляк.

Подоляк зазначив, що відмова від активних дій у публічному просторі має наслідки: збитки для економіки, зростання ризиків для цивільних і втрата довіри виборців до влади. Це, за його словами, створює ґрунт для посилення популістських сил у Європі.

Політичні ризики та посилення популістів

Радник глави ОПУ звернув увагу, що відмова європейських урядів реагувати на загрозу дронів створює недовіру серед виборців. Він пояснив, що люди бачать блоковані аеропорти й власні збитки, тоді як влада заявляє про небажання діяти.

Виборець говорить: я не можу полетіти через заблокований аеропорт, несу збитки, а ви нічого не робите,

– зауважив Подоляк.

На його думку, така ситуація відкриває шлях для ультраправих і популістських політичних сил, які користуються невдоволенням громадян. Подоляк підкреслив, що саме на цьому тлі вони здобувають підтримку та можуть отримати вплив у парламентах і навіть урядах окремих країн ЄС.

Загроза компромісів із Росією

Михайло Подоляк попередив, що політичні сили, які користуються слабкістю влади, часто пропонують домовитися з Москвою за рахунок України. Він наголосив, що такий підхід небезпечний і не гарантує безпеки для Європи.

Потім з'ясовується, що ці відповіді зводяться до простого: давайте за рахунок України домовимося з Росією, щоб була безпека,

– підкреслив радник глави ОПУ.

За словами Подоляка, подібні ілюзії лише стимулюють агресора, адже відсутність рішучої реакції Заходу переконує Росію, що вона може продовжувати нападати безкарно. Він підсумував, що Європа має почати називати речі своїми іменами й визнавати дрони російськими, а не "невідомими".

Що відомо про інциденти з дронами в Європі та реакцію країн: