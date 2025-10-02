Журналісти відвідали завод у північному данському місті Ольборг. Минулого тижня саме це місто опинилося під загрозою ймовірних атак російських безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

Чому Європа не готова протистояти російським дронам?

Кількість установок, необхідних для захисту, є великою, а сьогодні те, що вже встановлено, дуже і дуже мало,

– пояснив Ден Германсен, виконавчий директор MyDefence.

Він наголосив, що для повного захисту типового аеропорту знадобиться близько десяти систем виявлення, а також додаткове обладнання для глушіння сигналів. Відтак, якщо брати до уваги всю інфраструктуру Європи, йдеться про потребу у тисячах пристроїв.

Розроблені компанією технології вже активно застосовуються українськими військовими на фронті для боротьби з російськими дронами. Це обладнання здатне фіксувати наближення безпілотників, блокувати їхній сигнал і навіть перенаправляти апарати назад до місця запуску. Крім того, системи дозволяють визначати марку та модель дрона і встановлювати місцезнаходження його оператора.

Останнім часом, як повідомив Германсен, дедалі більше іноземних урядів цікавляться придбанням таких датчиків.

"Аеропорти по всьому світу заспокоїлися щодо цієї загрози. Роками ніхто насправді не переймався цим, тому це не було дорогоцінною справою для інвестицій, і раптом з'являються аеропорти, які надзвичайно вразливі до цієї загрози, і тепер усі намагаються щось зробити", – сказав Германсен.

Керівник компанії додав, що необхідно виробити системний підхід і сталу модель захисту об’єктів у майбутньому.

24 Канал поспілкувався з українськими виробниками озброєння та Defence експертами про європейську "стіну з дронів". Інцидент у Польщі запустив процес переосмислення підходів до ППО – від фрагментарної національної оборони до спільної антидронової "стіни" для всього ЄС та навіть України.

Як НАТО обговорює нову загрозу у Копенгагені?

Застереження Германсена пролунало напередодні зустрічі європейських лідерів у Копенгагені, де обговорювалися питання безпеки після серії порушень повітряного простору Росією.

Коли я дивлюся на Європу сьогодні, я думаю, що ми перебуваємо в найскладнішій та найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни, а не холодної війни,

– сказала журналістам прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен напередодні зустрічі.

Вона попередила, що елементи гібридної війни Росії можуть проявитися й у інших країнах.

Попри те, що данські служби безпеки утримуються від публічних звинувачень, низка європейських держав прямо вказують на Москву. Інциденти відбулися невдовзі після того, як російські безпілотники були зафіксовані у повітряному просторі Польщі та Румунії.

Крім того, минулого тижня нові дрони з’являлися поблизу військових баз у північній Німеччині. За даними Sky News, після розгортання систем боротьби з безпілотниками в Копенгагені в останні дні вдалося запобігти кільком потенційним вторгненням.

Правоохоронні органи та спецслужби перевіряють версію про те, що дрони могли запускатися з російського судна, замаскованого під вантажне, яке перебувало у водах поблизу.

У середу французькі військові провели операцію з перехоплення танкера Boracay біля узбережжя Франції. Судно підозрюють у зміні назви та відмові співпрацювати з владою. Раніше його помічали біля Данії під іншою назвою – Pushpa, саме в період зафіксованих атак дронів.

Під час саміту в Копенгагені запровадили надзвичайні заходи безпеки: безпілотникам заборонено літати по всій країні, військові кораблі патрулюють узбережжя, а в головному аеропорту встановлені антидронові системи. Країни НАТО також перекинули до Данії обладнання для захисту учасників зустрічі.

Експерти зазначають, що НАТО фактично змушене наздоганяти нові загрози, реагуючи на них уже після їхньої появи. Наразі головна небезпека – це безпілотники, але Москва, найімовірніше, змінить тактику і спробує випробувати європейську оборону іншими методами.

