Об этом сообщил представитель Минобороны Нидерландов в комментарии телерадиокомпании NOS, информирует 24 Канал.
Что известно о дронах в Польше?
В течение последних недель нидерландские военные находились в Польше для участия в учениях НАТО Falcon Autumn – масштабных воздушных учениях, проводившихся с участием Польши и Соединенных Штатов. Пока военные разбивали лагерь на аэродроме неожиданно появились небольшие дроны.
Указывается, что пока непонятно, кто стоит за этими беспилотниками и нарушениями связи. Бригадный генерал Франк Грандия высказался по ситуации.
"Мы знаем, что есть стороны, которые проявляют чрезвычайный интерес к тому, что мы делаем, и следят за учениями", – сказал он.
В общем учения скорректировали, но не прекратили. В конце концов вскоре дроны улетели.
Указывается, что военные не имели с собой систем защиты от дронов – их доставили из Нидерландов уже после инцидента. Согласно словам Франка Грандия, непосредственной угрозы не было.
"Мы находимся достаточно далеко от российской границы. Мы сразу же сделали выводы и приняли соответствующие меры", – сказал он.
Нарушение воздушного пространства Европы
В течение последнего месяца в странах Европы фиксируют нарушения воздушного пространства. Например, вечером 22 сентября из-за движения неизвестных дронов приостанавливал работу аэропорт в Копенгагене.
Ночью 25 сентября дроны заметили вблизи аэропорта Ольборг. Тогда зафиксировали дроны и возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.
В ночь на 27 сентября в Дании снова заметили неизвестные беспилотники. Их зафиксировали возле военных объектов.
Заметим, что о вмешательстве БпЛА заявляла Норвегия. Также дроны фиксировали и в Германии.
Напомним, что не так давно российские самолеты МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и покинули его только после того, как поднялись в небо истребители НАТО. Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала, отмечал, что если бы их сбили, "то потом долго бы не залетали".
Он напомнил, как в 2015 году 2 российских самолета Су-24 вторглись в воздушное пространство Турции. Тогда турецкие истребители F-16 атаковали один из Су-24, который разбился. После этого ни самолеты, ни дроны больше не залетали в Турцию. "Достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял", – подчеркнул специалист.