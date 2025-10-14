Об этом сообщил представитель Минобороны Нидерландов в комментарии телерадиокомпании NOS, информирует 24 Канал.

Что известно о дронах в Польше?

В течение последних недель нидерландские военные находились в Польше для участия в учениях НАТО Falcon Autumn – масштабных воздушных учениях, проводившихся с участием Польши и Соединенных Штатов. Пока военные разбивали лагерь на аэродроме неожиданно появились небольшие дроны.

Указывается, что пока непонятно, кто стоит за этими беспилотниками и нарушениями связи. Бригадный генерал Франк Грандия высказался по ситуации.

"Мы знаем, что есть стороны, которые проявляют чрезвычайный интерес к тому, что мы делаем, и следят за учениями", – сказал он.

В общем учения скорректировали, но не прекратили. В конце концов вскоре дроны улетели.

Указывается, что военные не имели с собой систем защиты от дронов – их доставили из Нидерландов уже после инцидента. Согласно словам Франка Грандия, непосредственной угрозы не было.

"Мы находимся достаточно далеко от российской границы. Мы сразу же сделали выводы и приняли соответствующие меры", – сказал он.

Нарушение воздушного пространства Европы