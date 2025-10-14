Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, среди приоритетных вопросов – финансирование закупок вооружения для Украины и исследования опыта Украины по противодействию российским дронам и ракетам.

Как НАТО будет реагировать на российские самолеты

Как отметил Мусиенко, на саммите также обсуждают, как реагировать на провокации со стороны России. Там продолжается дискуссия о том, как реагировать на российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО.

Постепенно вырисовывается определенное решение. Все соглашаются, что российские самолеты представляют угрозу. Но есть вопрос относительно того, в каком случае нужно их сбивать. Они все же готовы идти на жесткие решения в отдельных случаях.

Там приходят к определенному согласию. НАТО будет поднимать самолеты, чтобы вытеснить российскую авиацию из воздушного пространства. Если это продолжается в течение длительного времени, то они готовы сбивать. Если самолеты будут без подвешенного вооружения, тогда они будут только сопровождать, если не будет явной угрозы,

– сказал Мусиенко.

Важно, что вопрос вообще не трогать самолеты вообще не стоит на повестке дня. Там понимают, что сбивать их нужно. Но пока определяются, в каких случаях придется идти на такое решение.

Российские провокации в Европе: кратко