Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, серед пріоритетних питань – фінансування закупівель озброєння для України та дослідження досвіду України з протидії російським дронам та ракетам.

Як НАТО реагуватиме на російські літаки

Як наголосив Мусієнко, на саміті також обговорюють, як реагувати на провокації з боку Росії. Там триває дискусія щодо того, як реагувати на російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО.

Поступово вимальовується певне рішення. Усі погоджуються, що російські літаки становлять загрозу. Але є питання щодо того, в якому випадку потрібно їх збивати. Вони все ж готові йти на жорсткі рішення в окремих випадках.

Там доходять до певної згоди. НАТО підійматиме літаки, щоб витиснути російську авіацію з повітряного простору. Якщо це триває упродовж тривалого часу, то вони готові збивати. Якщо літаки будуть без підвішеного озброєння, тоді вони будуть лише супроводжувати, якщо не буде явної загрози,

– сказав Мусієнко.

Важливо, що питання взагалі не чіпати літаки взагалі не стоїть на порядку денному. Там розуміють, що збивати їх потрібно. Але поки визначаються, в яких випадках доведеться йти на таке рішення.

Російські провокації в Європі: коротко