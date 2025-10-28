Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Что известно о дроне над Испанией?
Подозрительный дрон летал вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта в Аликанте на юго-востоке Испании.
Аэропорт прекращал свою работу на 2 часа.
Перенаправить в ближние аэропорты Валенсии, Мурсии, Пальма-де-Майорки и Барселоны пришлось 10 рейсов из Амстердама, Манчестера, Ливерпуля, Лондона, Парижа, Кракова и тому подобное. Отмены рейсов удалось избежать.
Армия и полиция были уведомлены о неизвестном дроне и начали расследование, пытаясь определить, откуда и кем он был запущен.
Дроны и российские самолеты терроризируют Европу
За последние несколько недель неизвестные дроны и российские самолеты неоднократно обнаруживали вблизи аэропортов ряда европейских стран. Например, последний из таких случаев был 17 октября в Эстонии, где 2 неизвестных дрона зафиксировали возле военного городка. Один из них удалось сбить, но обломков не нашли.
Российские самолеты также совершают провокации. Так, 23 октября 2 борта нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, войдя из Калининградской области. А 19 сентября 3 истребителя залетели в воздушное пространство Эстонии, где находились 12 минут.
Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отмечал, что если бы их сбили, "то потом долго бы не залетали".