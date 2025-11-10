Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.
Що відомо про дрони в Бельгії?
В Бельгії над атомною електростанцією Doel було помічено 3 безпілотники. Ситуація сталася над АЕС, яка розташована недалеко від міста Антверпен.
Про інцидент ввечері 9 листопада розповів прессекретар енергетичної компанії Engie – оператора АЕС.
Відповідно до його слів, інцидент не вплинув на роботу електростанції. Він також додав, що владу було поінформовано про те, що трапилося.
Попередні випадки: коротко
Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли над Бельгією помічають невідомі дрони.
Ввечері 4 листопада аеропорти Брюсселя та Льєжа тимчасово закрили через повідомлення про невідомі дрони.
Також 1 листопада зафіксували проліт невідомих БпЛА над авіабазою Кляйне-Брогель. Бельгійська поліція почала розслідування.