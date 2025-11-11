Его открыли только в марте 2025 года в городе Бержерак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Europe 1.
Что известно о БПЛА над пороховым заводом во Франции?
БпЛА зафиксировали в понедельник, 10 ноября. Он дважды пролетал над новой фабрикой крупнокалиберного пороха Eurenco, а именно над зданиями, предназначенными для производства патронов.
Система глушения и идентификации на объекте дала сбой, перехватить беспилотник не удалось.
На место происшествия прибыли несколько полицейских патрулей, но и они не смогли найти пилота беспилотника.
Известно, что на пороховой фабрике в Бержераке есть четыре производственные линии по производству крупнокалиберного пороха для артиллерийских систем.
Компания Eurenco полностью принадлежит государству. Она импортировала порох из Германии, Италии и Швеции с конца 2000-х годов.
В 2024 году французское правительство решило возродить эти отечественные мощности, чтобы предотвратить зависимость производителя от иностранных поставщиков.
В соседней Германии уже более 1000 раз обнаруживали БПЛА
В 2025 году в Германии значительно возросли случаи несанкционированного использования БПЛА. Известно уже о более 1000 таких инцидентов.
Немецкие спецслужбы говорят, что фиксируют как небольшие коммерческие дроны, так и группы больших беспилотников.
Кто этим занимается, до сих пор установить не могут.