Його відкрили лише у березні 2025 у місті Бержерак. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Europe 1.
Дивіться також Пролітали над АЕС: в Бельгії помітили безпілотники
Що відомо про БпЛА над пороховим заводом у Франції?
БпЛА зафіксували у понеділок, 10 листопада. Він двічі пролітав над новою фабрикою великокаліберного пороху Eurenco, а саме над будівлями, призначеними для виробництва патронів.
Система глушіння та ідентифікації на об'єкті дала збій, перехопити безпілотник не вдалося.
На місце події прибули кілька поліцейських патрулів, але й вони не змогли знайти пілота безпілотника.
Відомо, що на пороховій фабриці в Бержераку є чотири виробничі лінії з виробництва великокаліберного пороху для артилерійських систем.
Компанія Eurenco повністю належить державі. Вона імпортувала порох з Німеччини, Італії та Швеції з кінця 2000-х років.
У 2024 році французький уряд вирішив відродити ці вітчизняні потужності, щоб запобігти залежності виробника від іноземних постачальників.
У сусідній Німеччині уже понад 1000 разів виявляли БпЛА
У 2025 році в Німеччині значно зросли випадки несанкціонованого використання БпЛА. Відомо уже про понад 1000 таких інцидентів.
Німецькі спецслужби кажуть, що фіксують як невеликі комерційні дрони, так і групи великих безпілотників.
Хто цим займається, досі встановити не можуть.