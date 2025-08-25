Чому Білорусь не може допомогти Росії під час кризи?

Крім того, оптові ціни з початку серпня зросли на 8 %, пише 24 канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також У Росії та Білорусі "назріває" економічний конфлікт: Мінськ перенасичує важливий ринок

Ба більше, на початку серпня урядом Росії була введена заборона експорту бензину. Але їй не вдалося стабілізувати ринок.

Білорусь, яка могла б частково компенсувати дефіцит, діє обережно,

– зазначили у розвідці.

Попит на білоруські нафтопродукти для країни-агресори у другій половині серпня зріс. Однак білоруські нафтопереробні заводи мають обмежені потужності.

Зокрема річна виробнича здатність становить лише три-чотири мільйони тонн бензину. Водночас два з них споживається всередині країни.

Однак місячне споживання палива в Росії більше. Воно становить 3 мільйони тонн.

Економічна логіка Білорусі також обмежує поставки до Росії,

– наголосили у СЗР України.

Як повідомили у дописі, білоруський бензин вигідніше експортувати на міжнародні ринки:

Китай;

Індію;

Африку.

Там ціни коливаються від 1 300 доларів до 1 900 доларів за тонну. Водночас Кремль пропонує Мінську менше тисячі доларів США.

Зверніть увагу! Навіть у період попередньої паливної кризи у березні 2024 року Білорусь поставила Москві лише 3 тисячі тонн бензину, що становило 0,1 % місячної потреби.

Що відомо про кризу у Росії?