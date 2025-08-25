Деталі передає 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

"Донецк без воды, а в его воздухе запах дерьма": що показали росіянам на День Незалежності України

Місцеві кіберпартизани зламали російського провайдера "№3" і вивели на телеекрани "несанкціоноване" відео. В ньому розказали про реальні результати війни Росії проти України. Знаменно, що це було показано відразу на 116 телеканалах.

Дивіться відео, яке хакери показали росіянам 24 серпня

Щоб трансляцію було складніше перервати, кіберактивісти заблокували доступ адміністраторів провайдера до серверів.

В результаті щонайменше 50 тисяч абонентів з Москви та інших регіонів Росії понад три години поспіль споглядали вибухи російських НПЗ та безкраї краєвиди поховань російських солдатів у вечірній прайм-тайм на власних телеекранах. А для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція ролика додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах,

– розповіли джерела 24 Каналу в ГУР.

А подивитися було на що. Росіянам показали реальні результати "сво". Це, до прикладу, мільйон загиблих росіян, втрачене Чорне море, зруйнований Донбас.

"Донецк без воды, а в его воздухе запах дерьма", – мовиться у відео.

І це справді так. Через війну на Донбасі справжня водна криза. Щоб зрозуміти, що коїться на Донеччині, достатньо відкрити місцеві пабліки. Там жителі скаржаться, що туалети немає чим змити, тому вимушені "ходити в пакетик". І це зробила не Україна, а Росія – та, яку дехто кликав прийти на Донбас. Тепер же замість "Путин, введи войска!" поплічники окупантів кажуть "Путин, дай воду!" Наочне підтвердження того, як "погано" жилося при Україні. Додамо, що до 2014 року Донецьк був відомий як місто мільйона троянд. Переселенці досі згадують цей запах.