Росія вже не хоче бачити російську другою державною в Україні: що відбувається

На День Незалежності України Лавров дав коротке інтерв'ю пропагандисту Зарубіну. Той попросив міністра прокоментувати слова Зеленського про те, що в Україні може бути тільки одна державна мова – українська. Навіть у рамках можливих мирних домовленостей.

Лавров відповів дещо неочікувано. Поруч із критикою Зеленського і пропагандистськими заявами про заборону російської мови в Україні та УПЦ МП (філії РПЦ), пролунали слова, що Росія вже не вимагає російську як другу державну.

Ні, він сказав, що не буде державної російської мови, але за великим рахунком на цьому ніхто особливо не наполягає. Перший крок, який не залежить ні від яких побажань Зеленського чи будь-кого ще, – це скасування всіх законів, які, у найгрубіший спосіб порушуючи статут ООН, заборонили російську мову та канонічну Українську православну церкву. Тому він намагається усунути фокус цієї проблеми, але в нього не вийде,

– сказав російський чиновник.

Таким чином, Лавров заперечив заяви Путіна. Перед зустріччю російського диктатора з Трампом західні ЗМІ писали, що Путін вимагатиме в Америки замороження лінії фронту, надання російській мові статусу офіційної мови в Україні та гарантій безпеки для російських православних церков.

Зверніть увагу! Ще 21 серпня Лавров говорив, що Москва дотримується своїх вимог, погоджених у Стамбулі в 2022 році. Відповідно до них, Росія вимагала зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні.

Чому Росія наполягає на Стамбульських домовленостях?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук пояснив: "Стамбульські домовленості були підготовкою акту капітуляції України. Україна його не підписала. Очевидно, що досягти воєнних цілей, якщо ми просто здамося, буде вигідно Росії. Це значно легше, не треба витрачати снарядів, ракет. Це мрія кожного окупанта й агресора".

Інші заяви росіян

Позиція Росії змінилася і в іншому. В інтерв'ю, яке Лавров дав інтерв'ю NBC News, він сказав: Росія визнає Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися в цій якості, але "за конституцією він нелегітимний".