Что происходит с нефтепродуктами в России?

Это делается для преодоления дефицита на внутреннем рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Согласно информации, Украина сосредотачивает удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам, насосным станциям и топливным поездам. Только в этом месяце украинские дроны атаковали по меньшей мере десять ключевых энергетических объектов России, по подсчетам CNN.

По данным украинской разведки, объем переработки заводов, подвергшихся ударам, составляет более 44 миллионов тонн продукции в год – более 10% от общей мощности России,

– говорится в материале.

Среди целей – гигантский завод "Лукойл" в Волгограде, крупнейший на юге России. Также ранее в этом месяце был атакован крупный завод в Саратове. А на другом заводе – в Ростовской области – пожары продолжали гореть еще в субботу, более чем через двое суток после удара.

В нескольких регионах России и в аннексированном Крыму сообщают о дефиците бензина. В частности активист проукраинского движения "Желтая лента" в Крыму написал в Telegram, что самая популярная марка бензина исчезла.

Несмотря на государственные субсидии, российские потребители платят больше на заправках. Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже выросли почти на 10% только в этом месяце и примерно на 50% с начала года,

– добавили в материале.

Значительная часть этого роста перекладывается на потребителей, особенно на Дальнем Востоке России. И аналитики не ожидают облегчения по крайней мере еще месяц.

Важно! Военные поставки страдают меньше, ведь армия в основном нуждается в дизеле, запасы которого не так сильно задеты.

У кого Россия покупает нефтепродукты?

В четверг украинская внешняя разведка сообщила, что российские компании срочно закупают нефтепродукты в Беларуси для преодоления дефицита на внутреннем рынке. Государственный концерн "Белнефтехим" заявил, что на прошлой неделе "интерес к белорусским нефтепродуктам на российском рынке резко возрос".

В CNN отметили, что Украина также пытается помешать российскому экспорту нефти. На прошлой неделе ее дроны атаковали нефтепровод "Дружба", который поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию.

Обе обратились с жалобами в ЕС, заявив, что "этими атаками Украина вредит в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии",

– рассказали в тексте.

Обратите внимание! В частности Украина на прошлой неделе представила крылатую ракету собственного производства под названием "Фламинго". Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Хоффман отмечает, что для уязвимых объектов, например дистилляционные колонны нефтеперерабатывающих заводов, "летальный радиус" ракеты составит более 38 метров, что способно вызвать серьезные разрушения.

Что говорят эксперты?

Между тем аналитики не ожидают, что тысячи российских заправок останутся без топлива, однако считают, что перебои усилят уже высокую инфляцию и, вероятно, приведут к продлению запрета на экспорт бензина осенью, когда Кремль будет пытаться сдержать цены и обеспечить внутренние поставки.

Что известно об украинском ударе по "Дружбе"?