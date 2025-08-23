Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Как Трамп отреагировал на обстрелы нефтепровода "Дружба"?
Так, после первой атаки по нефтепроводу 13 августа премьер Венгрии Виктор Орбан написал Дональду Трампу письмо с жалобами на действия Украины.
В письме венгерский политик отметил, что Украина ударила по нефтепроводу "непосредственно перед исторической встречей Трампа и Путина на Аляске. Орбан заметил, что Венгрия, мол, поддерживает Украину электроэнергией и бензином, а ответ и бомбит трубопроводы, которые питают его страну. Премьер Венгрии назвал это "очень недружественным шагом".
В ответ на полученном письме Дональд Трамп от руки написал, что ему не нравится эта информация.
Мне не нравится это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Скажите Словакии, что вы – мой большой друг,
– говорится в ответе, что опубликовала партия Орбана.
Письмо к Дональду Трампу и его ответ / фото из фейсбука партии Орбана
Венгрия и Словакия также призвали Брюссель вмешаться в дело об ударах Украины на нефтепроводе "Дружба".
Что известно об ударах Украины по нефтепроводу "Дружба"?
Украина била по нефтепроводу "Дружба" трижды: 13 августа дроны поразили нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, 18 августа – станцию "Никольское" в Тамбовской области, а 21 августа – снова "Унечу".
Операцию осуществили Силы беспилотных систем во главе с Робертом "Мадьяром" Бровди, который является этническим венгром.
В результате третьего удара поставки нефти в Венгрию и Словакию снова были остановлены. Sky News прогнозирует, что нефтепровод не будет работать минимум пять дней. В прошлый раз пауза в поставках длилась всего два дня.
Интересно, что в сообщении о втором ударе командир Бровди использовал клич "Ruszkik haza!", что означает "Русские, идите домой". Этот лозунг использовали венгерские борцы за свободу, которые противостояли советской армии в 1956 году.