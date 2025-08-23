Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Як Трамп відреагував на обстріли нафтопроводу "Дружба"?
Так, після першої атаки по нафтопроводу 13 серпня прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав Дональду Трампу лист зі скаргами на дії України.
У листі угорський політик наголосив, що Україна вдарила по нафтопроводу "безпосередньо перед історичною зустріччю Трампа та Путіна на Алясці. Орбан зауважив, що Угорщина, мовляв, підтримує Україну електроенергією та бензином, а відповідь та бомбардує трубопроводи, які живлять його країну. Прем'єр Угорщини назвав це "дуже недружнім кроком".
У відповідь на отриманому листі Дональд Трамп від руки написав, що йому не до вподоби ця інформація.
Мені не подобається це чути. Я дуже злюся через це. Скажіть Словаччині, що ви – мій великий друг,
– йдеться у відповіді, що опублікувала партія Орбана.
Лист до Дональда Трампа і його відповідь / фото з фейсбуку партії Орбана
Угорщина та Словаччина також закликали Брюссель втрутитися у справу про удари України на нафтопроводі "Дружба".
Що відомо про удари України по нафтопроводу "Дружба"?
Україна била по нафтопроводу "Дружба" тричі: 13 серпня дрони уразили нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, 18 серпня – станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області, а 21 серпня – знову "Унечу".
Операцію здійснили Сили безпілотних систем на чолі з Робертом "Мадяром" Бровді, який є етнічним угорцем.
Внаслідок третього удару постачання нафти до Угорщини та Словаччини знову було зупинене. Sky News прогнозує, що нафтопровід не працювати щонайменше п'ять днів. Попереднього разу пауза у поставках тривала всього два дні.
Цікаво, що у повідомленні про другий удар командир Бровді використав клич "Ruszkik haza!", що означає "Росіяни, йдіть додому". Це гасло використовували угорські борці за свободу, які протистояли радянській армії в 1956 році.