На що скаржаться Угорщина та Словаччина?
Міністри закордонних справ двох країн надіслали спільного листа до Єврокомісії, повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто.
- У листі міністри жаліються, що протягом кількох днів ЗСУ здійснили 3 атаки на нафтопровід "Дружба", який має ключове значення для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини.
- Атаки, мовляв, призвели до проблем із постачанням нафти до обох країн. А через останній обстріл, нафтопровід, ймовірно, зупиниться не менше як на 5 днів.
При цьому Сіярто наголосив, що від українських атак страждає не стільки Росія, як Угорщина та Словаччина.
Враховуючи, що впродовж останніх років ЄС та його країни-члени надали Україні підтримку на сотні мільярдів євро, ми вважаємо дії України, які серйозно ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини, абсолютно неприйнятними,
– йдеться в листі.
Угорщина та Словаччина вимагають негайних кроків від Єврокомісії для захисту "Дружби" від атак. Вони нарікають, що Брюссель мовчав після усіх трьох атак на нафтопровід.
Було б добре, якби Брюссель нарешті зрозумів, що вони Єврокомісія, а не Українська Комісія,
– додав Сіярто.
Угорщина та Словаччина надіслали листа Єврокомісії / Петер Сіярто у Фейсбук
Що відомо про українські атаки на нафтопровід "Дружба"?
- Україна завдала удару по нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча 13 серпня, а 18 серпня атакувала нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області. Це призвело до зупинки постачання нафти.
- Та вже 19 серпня Угорщина повідомила, що транспортування російської нафти до країни вдалося відновити. Угорська нафтогазова компанія MOL запевнила, що перебоїв з виробництва палива вдалося уникнути.
- Третього удару українські військові завдали по нафтопроводу 21 серпня. Дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області.
- Після цього сьогодні, 22 серпня, Угорщина та Словаччина заявили, що постачання нафти через "Дружбу" може зупинитися на цілих п'ять днів.