На що скаржаться Угорщина та Словаччина?

Міністри закордонних справ двох країн надіслали спільного листа до Єврокомісії, повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто.

У листі міністри жаліються, що протягом кількох днів ЗСУ здійснили 3 атаки на нафтопровід "Дружба", який має ключове значення для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини.

Атаки, мовляв, призвели до проблем із постачанням нафти до обох країн. А через останній обстріл, нафтопровід, ймовірно, зупиниться не менше як на 5 днів.

При цьому Сіярто наголосив, що від українських атак страждає не стільки Росія, як Угорщина та Словаччина.

Враховуючи, що впродовж останніх років ЄС та його країни-члени надали Україні підтримку на сотні мільярдів євро, ми вважаємо дії України, які серйозно ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини, абсолютно неприйнятними,

– йдеться в листі.

Угорщина та Словаччина вимагають негайних кроків від Єврокомісії для захисту "Дружби" від атак. Вони нарікають, що Брюссель мовчав після усіх трьох атак на нафтопровід.

Було б добре, якби Брюссель нарешті зрозумів, що вони Єврокомісія, а не Українська Комісія,

– додав Сіярто.

Угорщина та Словаччина надіслали листа Єврокомісії / Петер Сіярто у Фейсбук

Що відомо про українські атаки на нафтопровід "Дружба"?