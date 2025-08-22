Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex и Magyar Nemzet.
Что Трамп ответил Орбану на жалобы относительно ударов по "Дружбе"?
Издание отмечает, что Орбан обнародовал сообщение в соцсетях так называемого "Клуба борцов" – закрытой онлайн-инициативы, которая должна привлечь сто тысяч цифровых активистов для поддержки партии "Фидес" накануне выборов.
СМИ отмечают, что этот проект работает только по приглашениям и призван противодействовать влиянию оппозиционных партий в соцсетях.
В письме венгерский премьер жаловался, что "украинцы постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба"" и якобы "то же самое сделали с "Северным потоком"". Он также обратился к американскому президенту за помощью и пожелал Дональду Трампу успехов в поиске мира.
У нашего соседа продолжается война. Если кто-то думал, что это где-то далеко, то российская ракетная атака по Мукачево могла его отрезвить. Эта война представляет непосредственную и постоянную угрозу для Венгрии и венгров – и на Закарпатье, и в самой Венгрии. Только мир!
– написал Орбан.
Глава венгерского правительства также обнародовал фото с ответом президента США, где тот написал черным маркером большими буквами следующее: "Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты – мой большой друг".
Ответ Трампа Орбану относительно украинских ударов по нефтепроводу "Дружба" / Фото с фейсбук-страницы Виктора Орбана
Почему Венгрия жалуется из-за остановки поставок нефти из России?
Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что 21 августа украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", которая является частью нефтепровода "Дружба", в Брянской области России. Там произошел пожар.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что поставки нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба" остановились. По словам главы венгерского МИД, это якобы "попытка втянуть страну в войну".
Также в Венгрии и Словакии жаловались, что поставки нефти через нефтепровод "Дружба" могут быть приостановлены минимум на 5 дней. Страны также призвали Европейскую комиссию гарантировать безопасность поставок.