Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex и Magyar Nemzet.

К теме Где расположена нефтеперекачивающая станция "Унеча", которую атаковали ВСУ: показываем на карте

Что Трамп ответил Орбану на жалобы относительно ударов по "Дружбе"?

Издание отмечает, что Орбан обнародовал сообщение в соцсетях так называемого "Клуба борцов" – закрытой онлайн-инициативы, которая должна привлечь сто тысяч цифровых активистов для поддержки партии "Фидес" накануне выборов.

СМИ отмечают, что этот проект работает только по приглашениям и призван противодействовать влиянию оппозиционных партий в соцсетях.

В письме венгерский премьер жаловался, что "украинцы постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба"" и якобы "то же самое сделали с "Северным потоком"". Он также обратился к американскому президенту за помощью и пожелал Дональду Трампу успехов в поиске мира.

У нашего соседа продолжается война. Если кто-то думал, что это где-то далеко, то российская ракетная атака по Мукачево могла его отрезвить. Эта война представляет непосредственную и постоянную угрозу для Венгрии и венгров – и на Закарпатье, и в самой Венгрии. Только мир!

– написал Орбан.

Глава венгерского правительства также обнародовал фото с ответом президента США, где тот написал черным маркером большими буквами следующее: "Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты – мой большой друг".



Ответ Трампа Орбану относительно украинских ударов по нефтепроводу "Дружба" / Фото с фейсбук-страницы Виктора Орбана

Почему Венгрия жалуется из-за остановки поставок нефти из России?