Что известно об остановке поставок через нефтепровод "Дружба"?
Поставки нефти через нефтепровод "Дружба" могут быть приостановлены минимум на пять дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Поставки российской нефти в Венгрию через "Дружбу" снова остановились, – Сийярто
Поэтому Венгрия и Словакия призвали Европейскую комиссию гарантировать безопасность поставок.
Физическая и географическая реальность такова, что без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран просто невозможно,
– заявили в письме министры иностранных дел Петер Сийярто и Юрай Бланар.
Напомним, что маршрут нефтепровода пролегает от Альметьевска в Татарстане через города Самару, Брянск (Россия) до Мозыря (Беларусь). Там он разветвляется на две ветки: южную и северную. Южная ветка пролегает через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Карта нефтепровода "Дружба" / инфографика DW
Что известно об ударах по нефтепроводу "Дружба"?
- Петер Сиярто заявил, что в ночь на 22 августа стало известно, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе снова оказался под атакой. Поэтому поставки российской нефти в Венгрию из-за "Дружбы" снова остановились.
- Предыдущий удар произошел 18 августа. Тогда украинские военные нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области, что привело к остановке нефтепровода "Дружба".
- 19 августа стало известно, что Венгрия возобновила поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба". Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что хотя транспортировка действительно временно прекратилась, никаких перебоев в производстве топлива во время временной остановки не было.