Что известно об остановке поставок через нефтепровод "Дружба"?

Поставки нефти через нефтепровод "Дружба" могут быть приостановлены минимум на пять дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Поэтому Венгрия и Словакия призвали Европейскую комиссию гарантировать безопасность поставок.

Физическая и географическая реальность такова, что без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран просто невозможно,

– заявили в письме министры иностранных дел Петер Сийярто и Юрай Бланар.

Напомним, что маршрут нефтепровода пролегает от Альметьевска в Татарстане через города Самару, Брянск (Россия) до Мозыря (Беларусь). Там он разветвляется на две ветки: южную и северную. Южная ветка пролегает через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Карта нефтепровода "Дружба" / инфографика DW

Что известно об ударах по нефтепроводу "Дружба"?