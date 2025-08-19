Что известно о нефтепроводе "Дружба"?

Нефтепровод "Дружба" – один из крупнейших в мире магистральных нефтепроводов, построен в Советском Союзе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Энциклопедию современной Украины.

Его запустили для транспортировки нефти с месторождений в России (преимущественно Западной Сибири, Поволжья и Урала) в страны Центральной и Восточной Европы.

Магистральная сеть нефтепроводов транспортирует нефть на 9 тысяч километров. Ежегодно по сети перекачивается 60 миллионов тонн сырья. "Дружба" принадлежит холдингу "Транснефтепродукт" и включена в российский ВПК, который обеспечивает армию России.

Когда запустили магистраль? 10 декабря 1960 года началось строительство нефтепровода, а 15 октября 1964 года состоялась официальная церемония запуска магистрали, общей длиной – около 5 200 километров.

Какие страны качали нефть через "Дружбу"?

Маршрут нефтепровода пролегает от Альметьевска в Татарстане через города Самару, Брянск (Россия) до Мозыря (Беларусь), где разветвляется на две ветки:

северную (Беларусь, Польша и Германия);

южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Карта нефтепровода "Дружба" / инфографика DW

С февраля 2023 года прокачка российской нефти по северной ветке была остановлена из-за санкций Евросоюза. Однако транзит продолжался: нефтепровод доставлял российскую нефть в Венгрию и Словакию.

Какую альтернативу нашли для себя другие страны Европы? Чехия, в частности трубопроводный оператор MERO, сообщил об остановке поставок российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в апреле 2025 года.

Это удалось благодаря модернизации Трансальпийского трубопровода, которым нефть с танкеров в итальянском порту Триест транспортируют в Германию, где она поступает в трубопровод Ингольштадт-Кралупы-Литвинов в Чехию.

Венгрия также можно бы отказаться от "Дружбы", в частности благодаря нефтепроводу из Одессы.

Венгерская нефтяная компания Mol хочет получить доступ к нефтепроводу "Одесса-Броды", который пролегает от черноморского порта Украины до границы страны с Польшей, что позволит ей получать морские поставки от ряда мировых производителей. Потоки могут быть направлены в Венгрию через южное соединение "Дружбы".

Заметьте! Словакия периодически прекращала качать нефть из нефтепровода "Дружба", однако это происходило из-за украинских ударов.

Что известно о прекращении работы нефтепровода?

В ночь на 18 августа украинские военные нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское", расположенной в Тамбовской области. Вследствие этого перекачка нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" полностью остановлена.

"Хлопок" на указанной станции организовал 14 полк Сил беспилотных систем ВСУ, сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".

Тем временем в Еврокомиссии заявили, что удар по "Дружбе" не повлияет на энергетическую безопасность Европы. По словам пресс-секретаря Евы Грнчижровой, у них нет четкой информации о том, кто атаковал интерконнектор. ЕК поддерживает связь с венгерскими и словацкими властями, и важно, что приостановление поставок не влияет на безопасность.